В Германии посетители картинг-клуба пострадали от отравления угарным газом

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Семнадцать посетителей картинг-клуба в немецком городе Дармштадт в федеральной земле Гессен госпитализированы в результате отравления угарным газом, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По данным полиции, несколько посетителей крытого картодрома пожаловались на головокружение и тошноту, затем некоторые из них потеряли сознание. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, в настоящее время их жизням ничего не угрожает.

Сообщается, что содержание угарного газа в помещении картодрома превышало допустимую норму. Что стало причиной повышенного содержания угарного газа в воздухе, выясняется.