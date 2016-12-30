В США самолет вернули в аэропорт после драки на борту из-за туалета

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Самолет авиакомпании Delta Air Lines вернулся в аэропорт вылета в американском Миннеаполисе вскоре после взлёта из-за скандала, который устроили пассажиры, не захотевшие подчиниться требованию бортпроводников и устроившие драку, передает телеканал ABC News.

Инцидент произошел на рейсе 2565 Миннеаполис — Лос-Анджелес. Вскоре после взлета одна из пассажирок захотела пройти в туалетную комнату, когда всем пассажирам еще было предписано оставаться в креслах. Скандал начался, когда бортпроводники предложили женщине вернуться на место. К спору с бортпроводниками присоединился её приятель.

По словам очевидцев, перепалка с криками переросла в драку, при этом разъяренный мужчина даже наносил удары и другим пассажирам. Капитан самолета дважды обращался к пассажирам с требованием успокоиться, заявив, что в противном случае он вернется в Миннеаполис, но "пара не послушалась", отмечает телеканал.

"Экипаж Delta принял решение возвратиться в Миннеаполис вскоре после взлета, когда двое пассажиров отказались следовать инструкциям экипажа, стали агрессивными и создали нарушения в пассажирском салоне", — говорится в заявлении авиакомпании.

В приземлившейся в Миннеаполисе самолет зашли офицеры полиции, которые задержали зачинщиков беспорядка. Согласно опубликованному видео одного из пассажиров, полицейским было оказано сопротивление. Наручники дебоширу надели лишь после того, как он был повален на пол и обездвижен двумя стражами порядка.

ФБР приступило к расследованию, так как инцидент произошел на борту самолета, ожидается, что задержанной паре предъявят обвинения за нарушения как федеральных, так и местных законов, отмечает телеканал.