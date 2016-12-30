В США самолет вернули в аэропорт после драки на борту из-за туалета

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Самолет авиакомпании Delta Air Lines вернулся в аэропорт вылета в американском Миннеаполисе вскоре после взлёта из-за скандала, который устроили пассажиры, не захотевшие подчиниться требованию бортпроводников и устроившие драку, передает телеканал ABC News.
По словам очевидцев, перепалка с криками переросла в драку, при этом разъяренный мужчина даже наносил удары и другим пассажирам. Капитан самолета дважды обращался к пассажирам с требованием успокоиться, заявив, что в противном случае он вернется в Миннеаполис, но "пара не послушалась", отмечает телеканал.
"Экипаж Delta принял решение возвратиться в Миннеаполис вскоре после взлета, когда двое пассажиров отказались следовать инструкциям экипажа, стали агрессивными и создали нарушения в пассажирском салоне", — говорится в заявлении авиакомпании.
ФБР приступило к расследованию, так как инцидент произошел на борту самолета, ожидается, что задержанной паре предъявят обвинения за нарушения как федеральных, так и местных законов, отмечает телеканал.