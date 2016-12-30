В Таиланде более 40 человек погибли в ДТП в первый день новогодней недели

БАНГКОК, 30 дек – РИА Новости. Сорок два человека погибли, 565 получили ранения в 524 дорожно-транспортных происшествиях в Таиланде за первые сутки "опасной" новогодней недели, заявил в пятницу постоянный секретарь министерства здравоохранения Таиланда доктор Сопхон Мектхон.

Заявление Мектхона, возглавляющего правительственный Центр безопасности дорожного движения, созданный для предотвращения и мониторинга ДТП в праздничный период, транслировал Третий национальный телеканал Таиланда.

Он заявил также, что большинство ДТП в прошедшие сутки произошло по вине водителей, находившихся под воздействием алкоголя, и что 58,21% всех аварий произошли на основных междугородних трассах страны.

"Опасных" недель в Таиланде, который занимает одно из первых мест в мире по смертности в ДТП, каждый год бывает две: в Новый год и во время празднования традиционного тайского Нового года Сонгкрана в апреле. В эти дни праздничных каникул миллионы людей, работающих в столице страны Бангкоке, но происходящих из других провинций, сначала едут в свои родные города и села, часто отстоящие от столицы на расстоянии до тысячи километров, а затем возвращаются назад. Употребление спиртных напитков водителями транспортных средств запрещено в стране законом, и в последние годы исполнение этого закона стало жестче контролироваться, однако в праздничные дни количество пьяных за рулем в Таиланде всегда резко возрастает.