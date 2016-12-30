Мэр крупнейшего по населению китайского города Чунцин подал в отставку

ПЕКИН, 30 дек — РИА Новости, Иван Булатов. Хуан Цифань, мэр крупнейшего по численности населения города Китая Чунцина, подал в отставку, сообщает агентство China News Service со ссылкой на местное правительство.

Постоянный комитет собрания народных представителей (СНП) Чунцина принял отставку чиновника. Временно исполняющим обязанности мэра города был назначен вице-мэр Чжан Гоцин. Хуан Цифань занимал пост градоначальника Чунцина с 2010 года.

Как пишет газета South China Morning Post, Хуан Цифань, вероятно, займет пост в одном из комитетов высшего законодательного органа КНР — Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). В свою очередь агентство Рейтер сообщает, что он может занять должность секретаря Госсовета КНР вместо Ян Цзина.

Ранее сообщалось, что Хуан Цифань может стать помощником нынешнего премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, для того чтобы урегулировать ситуации со слабыми темпами роста экономики и нестабильностью финансовых рынков.

Население Чунцина, по данным местного статистического бюро, составляет чуть более 30 миллионов человек.