В аэропорту Сиднея арестовали мужчину, угрожавшего нападениями на Новый год

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Полиция Австралии арестовала в аэропорту Сиднея мужчину, распространявшего угрозы устроить нападения во время празднования Нового года, пишет газета Sidney Morning Herald.

Сообщается, что 40-летний подозреваемый был арестован сразу после прибытия из Лондона. Полиция провела обыск его дома в одном из районов Сиднея и изъяла документы и жесткие диски компьютера.

Арестованный обвиняется в нарушении законодательства, регулирующего ведение сетевых дневников. По данным агентства Франс Пресс, в своем блоге мужчина угрожал нападениями на различные достопримечательности Сиднея, в частности, на знаменитый Оперный театр.

Предполагаемому злоумышленнику было отказано в освобождении под залог, и в пятницу он предстанет перед судом.

Агентство Fairfax Media сообщает, что задержанный страдает психическим заболеванием.

Неделю назад полиция арестовала группу людей, планировавших во время рождественских праздников совершить серию терактов в Мельбурне.