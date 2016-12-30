В Лондоне усилят меры безопасности на улицах и в метро в новогоднюю ночь

ЛОНДОН, 30 дек — РИА Новости, Наталья Копылова. Полиция Лондона усилит меры безопасности и число дежурных патрулей в метро и на улицах города в новогоднюю ночь после террористических атак в Ницце и Берлине, заявил суперинтендант полиции Фил Лангуорти.

По его словам, на фоне террористических атак, прошедших в Европе, лондонская полиция адаптировала меры безопасности в период новогодних торжеств в городе к возможным инцидентам. В частности, вооруженные полицейские будут охранять правопорядок в лондонском метро в первые часы нового года, также в местах массового скопления. В частности, берега Темзы и Трафальгарскую площадь во время традиционного новогоднего фейерверка.

Подготовка к праздничным мероприятиям велась тщательным образом в течение нескольких месяцев, подчеркнул Лангуорти. "Мы тщательно спланировали свои действия в новогоднюю ночь с учетом мировой практики, и мы готовы скорректировать нашу тактику в случае необходимости", — сказал он, добавив, что в настоящее время "нет какой-либо конкретной информации" о возможных атаках в новогоднюю ночь.

Ожидается, что британскую столицу будут охранять порядка трех тысяч полицейских. Особые оградительные кордоны будут выставлены у главных въездов в Лондон для предотвращения проникновения подозрительных грузовиков, отметил Лангуорти.