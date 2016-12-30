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В мире

В Польше считают, что причину смоленской катастрофы выяснят в 2017 году

Тема:
Расследование причин авиакатастрофы польского Ту-154 под Смоленском (453)
01:2730.12.2016
(обновлено: 01:28 30.12.2016)
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Обломки самолета польского президента Леха Качиньского. Архивное фото
© AP Photo/ Mikhail Metzel

ВАРШАВА, 30 дек — РИА Новости. Причина авиакатастрофы под Смоленском, в которой в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский, будет выяснена в 2017 году, считает министр обороны Польши Антони Мачеревич.

Обломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске. Архивное фото
© РИА Новости. Олег Минеев
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Выступая в эфире телеканала Trwam, министр прокомментировал недавнее заявление российского президента Владимира Путина. В минувшую пятницу Путину в ходе пресс-конференции был задан вопрос о том, когда РФ передаст Польше обломки самолета, при крушении которого погиб Качиньский. Глава государства рассказал, что лично читал переговоры пилота и зашедшего в кабину человека из охраны погибшего президента. По его словам, вошедший в кабину пилота человек требовал посадки, на что пилот отвечал, что посадку совершать нельзя. Однако на это, как рассказал Путин, было сказано: "Я не могу это доложить начальнику. Давай, делай, что хочешь, садись".

Путин также призвал не использовать смоленскую трагедию для нагнетания межгосударственных отношений и отметил, что обломки лайнера нужны Следственному комитету РФ для продолжения расследования.

"Текст, который привел господин Путин, без сомнения никогда не был доступен Польше. Ни один из государственных институтов, ни комиссия по исследованию авиаинцидентов, ни прокуратура, ни какой-либо другой институт никогда такого текста, или более того, аудиозаписи не имели", — заявил Мачеревич.

По мнению министра, российская сторона пытается убедить всех в том, что в катастрофе виноват сам Качиньский и польские пилоты. При этом Мачеревич считает, что у РФ есть доказательства о том, что на самом деле произошло с самолетом и кто ответственен за трагедию.

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© РИА Новости. Олег Минеев
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"Оптимистичная ли эта новость? Можно сказать, что она в определенном смысле страшна, но и дает нам сегодня указать: 2017 год принесет нам разгадку этой страшной тайны", — заключил глава польского МО.

Самолет Ту-154 Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

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