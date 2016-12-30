WikiLeaks: действия Обамы в отношении дипломатов нарушают Венскую конвенцию

ВАШИНГТОН, 30 дек – РИА Новости. Действия администрации президента США Барака Обамы, возможно, нарушают положения Венской конвенции, сообщил в своем микроблоге Twitter ресурс WikiLeaks.

"Блокирование российских дипломатов, возможно, нарушает положения Венской конвенции", — сообщил WikiLeaks.

США в четверг ввели в отношении разведслужб и ряда частных лиц из РФ санкции, обвинив их во "вмешательстве в выборы", и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых президент Барак Обама назвал "работниками российской разведки".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически не согласна с беспочвенными обвинениями США в адрес Москвы. На санкции Вашингтона, по его словам, будет дан адекватный ответ в направлении, определенном главой государства.

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Санкционные действия американской администрации, которой осталось находиться у власти три недели, выглядят как непредсказуемое проявление агрессии и носят разрушительный характер, добавил Песков.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. В Москве эти обвинения категорически опровергли, назвав их бездоказательными.

Белый дом признал, что в день выборов никакой повышенной активности хакеров не наблюдалось. Трамп назвал заявления о вмешательстве России в президентские выборы для его поддержки "смехотворными".

Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными".