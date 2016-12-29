Обама: санкции против России введены в ответ на "вмешательство в выборы"

ВАШИНГТОН, 29 дек — РИА Новости. Президент США Барак Обама заявил, что санкции против России введены в ответ на якобы "вмешательство в выборы в США" и "давление на дипломатов США"; оба этих обвинения Москва опровергает.

"Сегодня я распорядился о ряде действий в ответ на агрессивное давление российского правительства на американские официальные лица, а также в ответ на кибероперации, направленные против выборов в США. Эти действия последовали за неоднократными частными и публичными предупреждениями, которые мы высказали российскому правительству, и являются необходимым и подходящим ответом на усилия по нанесению вреда интересам США в нарушение установленных международных норм поведения", — говорится в письменном заявлении Обамы.

Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

По заявлению президента США, "все американцы должны быть обеспокоены действиями России". "В октябре моя администрация опубликовала наши оценки, что Россия предприняла действия с намерением вмешаться в выборный процесс США. Эта кража данных и последующие действия по публикации могли быть одобрены только на самом высоком уровне российского правительства. Кроме того, наши дипломаты столкнулись с неприемлемым давлением в Москве со стороны российских служб безопасности и полиции на протяжении последнего года", — заявил Обама.

Госдепартамент США в свою очередь также обвинил российские власти в притеснении американских дипломатов в РФ на протяжении нескольких лет и в осуществлении кибератак, в связи с чем из США высылаются 35 российских дипломатов и приняты другие меры.

"Госдепартамент принял эти действия как часть всесторонних мер в ответ на вмешательство России в выборы в США и в систематическое преследование наших дипломатов за рубежом, которое возросло в течение последних четырех лет, включая значительный рост за последние 12 месяцев", — говорится в заявлении ведомства.

Госдепартамент уточняет, что такие преследования включали в себя "произвольные остановки (дипломатов США – ред.) полицией, физические нападения, трансляцию в прямом эфире государственного телевидения персональных данных о наших сотрудниках, которые ставят их под угрозу".

Кроме того, ведомство утверждает, что российские власти препятствуют дипломатической деятельности США в РФ, в том числе закрыли 28 американских учреждений, где проходили культурные программы и велось преподавание английского языка.

"(Власти РФ) блокируют наши усилия, чтобы начать строительство нового, более безопасного объекта нашего генконсульства в Санкт-Петербурге и отклоняют запросы на улучшение охраны периметра на нынешнем устаревшем объекте в Санкт-Петербурге", — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обвинения в давлении на американских дипломатов в РФ, заявила, что эти утверждения не соответствуют действительности. Она подчеркнула, что ФБР и ЦРУ применяют к российским дипломатам в США недопустимые меры давления.