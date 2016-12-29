АДМИНИСТРАЦИЯ США В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ ПРЕДСТАВИТ КОНГРЕССУ ДОКЛАД О "ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ РФ В ВЫБОРЫ" — ОБАМА
Белый дом представит доклад о "вмешательстве России в выборы"
- А ну да с начало санкции потом когда нибудь доказательство не надо лохов разводить мы все понили22:3729.12.20164
- Стесняюсь спросить, а эти доказательства для "Белого Дома", случаен не украинское СБУ подготовит ?))23:0129.12.20160
- Ага,придёт Бабамка в ООН и начнет трясти сломанным планшетом -"Вот посмотрите на то как русские сломали всю нашу выборную кампанию.И из за этого проиграла самая честная и справедливая Ххиларри."Клоун.Вот только этих клоунов нельзя подпускать к оружию,пусть лучше мыльные пузыри пускают,полезней будет.23:0329.12.20160
- Прошу перевести это на русский чтоб оценить глубину ума администрации в вопросах IT технологий.
Я все время думал что в администрации США находятся политики, экономисты ну ни как не системные администраторы.23:0529.12.20160
- без пробирки не считается23:4329.12.20164
- patunive в ответ пользователю Alexander Sibirsky(показатьскрыть)Alexander Sibirsky, нет, Макларен. Он спец по бездоказательным докладам.02:3130.12.20160
- Больные на голову, только и могут клепать доклады без доказательств.02:3330.12.20160
- в ответ пользователю (показатьскрыть)