Антиигиловская коалиция могла нанести авиаудар по мирным жителям в Мосуле

ВАШИНГТОН, 29 дек — РИА Новости, Алексей Богдановский. Коалиция во главе с США нанесла удар по "Исламскому государству" (ИГ, группировка запрещена в РФ — ред.) близ больницы в иракском Мосуле, могли пострадать мирные жители, говорится в сообщении, распространенном штабом коалиции.

"Во время операции в Мосуле 29 декабря авиаудар коалиции настиг микроавтобус, в котором были боевики ИГ, которые стреляли из противотанкового гранатомета СПГ-9/РПГ, а затем погрузили гранатомет на микроавтобус и уехали. По микроавтобусу был нанесен удар в месте, которое впоследствии оказалось парковкой больничного комплекса. В результате, возможно, были пострадавшие среди гражданских лиц", — говорится в заявлении коалиции, которое распространило Центральное командование ВС США.

По заявлению американских военных, они серьезно подходят к сообщениям о ранении гражданских лиц и проведут полное расследование инцидента, после чего обнародуют его результаты.

Коалиция поддерживает воздушным и артиллерийским огнем части иракских сил безопасности, которые штурмуют Мосул, захваченный ИГ в 2014 году.