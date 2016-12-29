В Чили госпитализировали вдову Пиночета

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Вдова экс-диктатора Чили Аугусто Пиночета 94-летняя Лусия Ириарт госпитализирована в Сантьяго, передает местная радиостанция Bio Bio.

"Близкие вдовы эс-диктатора утверждают, что речь идет исключительно о медобследовании", — говорится в сообщении.

По информации CNN, женщина страдает от осложнений дыхательных путей. За последний год это ее четвертая госпитализация.

Две недели назад Лусия Ириарт была допрошена в качестве обвиняемой по делу о причастности ее бывшего фонда к финансовым махинациям. В четверг она публично опровергла эти обвинения.

Пиночет пришел к власти в Чили в результате военного переворота в сентябре 1973 года и передал ее гражданскому правительству только в 1990 году. По официальным данным, за годы правления Пиночета в Чили были убиты по политическим мотивам почти 3,2 тысячи человек, почти 1,2 тысячи пропали без вести, а пыткам подверглись около 28 тысяч человек. Против самого Пиночета было возбуждено уголовное дело, однако в 2006 году он умер.