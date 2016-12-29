Лукашевич: обострение ситуации в Дебальцево стало попыткой ВСУ взять высоты

ВЕНА, 29 дек — РИА Новости. Обострение ситуации в районе Дебальцево стало результатом попытки вооруженных сил Украины и добровольческих батальонов захватить неподконтрольные Киеву территории в Донбассе, считает постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Ранее власти самопровозглашенных ЛНР и ДНР заявили, что украинские силовики с 18 декабря совершили несколько попыток прорыва позиций ополченцев на дебальцевском направлении. Город Дебальцево впервые подвергся обстрелу с 2015 года. В Киеве считают, что ответственность за эскалацию ситуации в Донбассе лежит на ополченцах.

"Подтвердились данные, что недавнее обострение в районе Дебальцево – результат попытки украинской армии и добровольческих батальонов захватить высоты и лесопосадку в районе Дебальцево вблизи Логвиново. Попытка оказалась неудачной", — говорится в заявлении Лукашевича, поступившем в четверг в РИА Новости.

Он пояснил, что о сути событий в районе Светлодарска – Дебальцево "наиболее красноречиво говорит тот факт, что командующий 54-ой бригады ВСУ полковник Горбатюк отстранен от занимаемой должности решением комиссии Генштаба Украины за "неумелое командование, приведшее к многочисленным потерям… во время наступательной операции". Лукашевич подчеркнул, что в результате жертв у украинских военных, "действительно много – гораздо больше, чем было объявлено официально Минобороны Украины".

По мнению постпреда, представители США тиражировали заведомо ложные данные именно со ссылкой на украинское оборонное ведомство. "Патологическое стремление выгородить зачинщиков карательной операции и организаторов госпереворота в Киеве было отличительной особенностью политики США в течение всего украинского кризиса. Рассчитываем, что такой подход вскоре изменится", — заявил дипломат.

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