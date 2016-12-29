Лукашевич: обострение ситуации в Дебальцево стало попыткой ВСУ взять высоты

ВЕНА, 29 дек — РИА Новости. Обострение ситуации в районе Дебальцево стало результатом попытки вооруженных сил Украины и добровольческих батальонов захватить неподконтрольные Киеву территории в Донбассе, считает постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Подтвердились данные, что недавнее обострение в районе Дебальцево – результат попытки украинской армии и добровольческих батальонов захватить высоты и лесопосадку в районе Дебальцево вблизи Логвиново. Попытка оказалась неудачной", — говорится в заявлении Лукашевича, поступившем в четверг в РИА Новости.
По мнению постпреда, представители США тиражировали заведомо ложные данные именно со ссылкой на украинское оборонное ведомство. "Патологическое стремление выгородить зачинщиков карательной операции и организаторов госпереворота в Киеве было отличительной особенностью политики США в течение всего украинского кризиса. Рассчитываем, что такой подход вскоре изменится", — заявил дипломат.
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