Премьер Сербии назвал сохранение мира в стране главной целью 2017 года

БЕЛГРАД, 29 дек – РИА Новости. Сохранение мира и стабильности в самой Сербии и регионе вопреки различным угрозам и внешнему давлению является главным приоритетом правительства Сербии в 2017 году, заявил премьер-министр Александр Вучич в ходе ежегодной пресс-конференции в Белграде в четверг.
Говоря о противодействии современным террористическим и другим угрозам безопасности, премьер напомнил, что власти подписали с Airbus Helicopters договор о покупке девяти многофункциональных вертолетов H145M.
"Это многофункциональные вертолеты, они служат и для транспортировки спецназа и для поддержки гуманитарных операций и мы потребовали, чтобы были оставлены все приспособления для установки дополнительного вооружения, ракет, пулеметов и автоматических пушек, поэтому мы в этом отношении очень хорошо подготовились", — подчеркнул глава правительства.
"Нас не интересуют претензии тех, кому мешает, что получаем самолеты МиГ-29 из-за стороны от которой получаем (Россия), так и критика тех, кто высказывает нам, что приобретаем вертолеты на другой стороне (Европа). Потому что все что приобретаем, приобретаем для Сербии", — резюмировал глава правительства.