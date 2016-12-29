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В мире

Премьер Сербии назвал сохранение мира в стране главной целью 2017 года

20:0629.12.2016
(обновлено: 20:08 29.12.2016)
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Премьер-министр Сербии Александр Вучич. Архивное фото
© AFP 2016/ Andrej Isakovic

БЕЛГРАД, 29 дек – РИА Новости. Сохранение мира и стабильности в самой Сербии и регионе вопреки различным угрозам и внешнему давлению является главным приоритетом правительства Сербии в 2017 году, заявил премьер-министр Александр Вучич в ходе ежегодной пресс-конференции в Белграде в четверг.

Боснийские полицейские. Архивное фото
© AP Photo/ Amel Emric
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"Сохранение мира и стабильности в Сербии – самая важная цель в 2017 году. Обычно люди в Сербии воспринимают это как данность, считают это само собой разумеющимся и нормой. Но если вы посмотрите на государства региона, страны Европы и мира, то увидите, что это нелегко осуществить, особенно на такой неспокойной территории, как западные Балканы, где находится Сербия", — отметил Вучич.

Говоря о противодействии современным террористическим и другим угрозам безопасности, премьер напомнил, что власти подписали с Airbus Helicopters договор о покупке девяти многофункциональных вертолетов H145M.

"Это многофункциональные вертолеты, они служат и для транспортировки спецназа и для поддержки гуманитарных операций и мы потребовали, чтобы были оставлены все приспособления для установки дополнительного вооружения, ракет, пулеметов и автоматических пушек, поэтому мы в этом отношении очень хорошо подготовились", — подчеркнул глава правительства.

Боснийский полицейский на месте стрельбы в Сараево. Архивное фото
© AFP 2016/ Elvis Barukcic
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Вучич особый упор сделал и на передаче Белграду Москвой шести истребителей МиГ-29, которая, по его словам, поставит военную авиацию Сербии на одно из первых мест в регионе. Он отметил, что обороноспособность республики выросла до максимума относительно последних десятилетий.

"Нас не интересуют претензии тех, кому мешает, что получаем самолеты МиГ-29 из-за стороны от которой получаем (Россия), так и критика тех, кто высказывает нам, что приобретаем вертолеты на другой стороне (Европа). Потому что все что приобретаем, приобретаем для Сербии", — резюмировал глава правительства.

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