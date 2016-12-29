МИД Австрии: странам, не принявшим назад своих граждан, надо урезать помощь

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Глава МИД Австрии Себастьян Курц предложил сокращать финансовую помощь странам, отказывающимся принимать своих граждан, которым не предоставили убежище в ЕС.

Курц сказал, что многие страны происхождения не заинтересованы в том, чтобы принимать назад своих граждан. При этом денежные переводы беженцев из Европы на родину являются важным экономическим фактором.

"Странам, которые не готовы принять назад своих граждан, необходимо урезать деньги, выделяемые для сотрудничества в целях развития", — сказал Курц в интервью немецкому журналу Spiegel.

Курц отметил, что нельзя отождествлять беженцев с терроризмом, но, с другой стороны, по его мнению, было бы ошибкой полагать, что беженцы не могут стать преступниками или террористами.

Австрийский министр также призвал к укреплению внешних границ с ЕС после теракта на рождественской ярмарке в Берлине.