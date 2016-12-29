МИД Австрии: странам, не принявшим назад своих граждан, надо урезать помощь

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Глава МИД Австрии Себастьян Курц предложил сокращать финансовую помощь странам, отказывающимся принимать своих граждан, которым не предоставили убежище в ЕС.
"Странам, которые не готовы принять назад своих граждан, необходимо урезать деньги, выделяемые для сотрудничества в целях развития", — сказал Курц в интервью немецкому журналу Spiegel.
Курц отметил, что нельзя отождествлять беженцев с терроризмом, но, с другой стороны, по его мнению, было бы ошибкой полагать, что беженцы не могут стать преступниками или террористами.
Австрийский министр также призвал к укреплению внешних границ с ЕС после теракта на рождественской ярмарке в Берлине.