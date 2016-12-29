СМИ: в Рио-де-Жанейро пропал посол Греции

МОСКВА/АФИНЫ, 29 дек — РИА Новости. Греческий посол в Бразилии Кириакос Амиридис пропал в Рио-де-Жанейро, сообщает издание Folha de Sao Paolo со ссылкой на гражданскую полицию.

По данным газеты, в последний раз дипломата видели в понедельник 26 декабря. Тогда же с ним связывались по SMS. Отмечается, что официально Амиридис ушел на праздники и должен появиться на рабочем месте не ранее 9 января.

Поиском греческого посла занимается бразильская полиция, а также министерство иностранных дел страны, сообщает газета.

Бразильские СМИ, ссылаясь на заявления чиновников посольства Греции в столице Бразилиа, сообщают, что 59-летний дипломат исчез трое суток назад, когда находился в отпуске в Рио-де-Жанейро с женой. Она и вызвала полицию. По данным телекомпании Globo, жена Амиридиса рассказала полиции, что дипломат вышел ненадолго из дома, в котором они проживали, и пропал.

Сотрудник посольства сказал, последний раз Амиридис выходил на связь 26 декабря, прислав сообщение с помощью приложения мобильного телефона, но это не обязательно означает, что на сообщение ответил сам посол, пишет греческий сайт thetoc.gr.

Амиридис был консулом Греции в Рио-де-Жанейро в период с 2001 по 2004 год. Обязанности посла Греции в Бразилии он принял в январе 2016 года, и регулярно проводил "несколько дней в расслабляющей атмосфере Рио", пишет thetoc.gr.