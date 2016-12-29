В Азербайджане сообщили о перехвате беспилотника ВС Армении

БАКУ, 29 дек — РИА Новости, Вугар Гасанов. Министерство обороны Азербайджана заявило, что военные республики перехватили беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Армении.

"Вечером 29 декабря в направлении Тертерского района на линии соприкосновения в Карабахе подразделениями вооруженных сил Азербайджана был своевременно обнаружен и специальным способом посажен на землю беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий вооруженным силам Армении, который пытался осуществить полеты разведывательного характера над позициями подразделений азербайджанской армии", — говорится в сообщении.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.