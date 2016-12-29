В Литве зафиксировали дрон, залетевший со стороны Калиниграда

ВИЛЬНЮС, 29 дек — РИА Новости. Директор Службы охраны государственной границы Литвы Ренатас Пожела утверждает, что литовские пограничники в ночь со среды на четверг зафиксировали влетевший на территорию балтийской республики со стороны Калининградской области РФ беспилотный летательный аппарат.

"Вчера ночью был зафиксирован один (беспилотник со стороны Калининграда)", — заявил Пожела агентству BNS

По его словам, дрон на литовской территории находился несколько минут на расстоянии 100 метров от границы, после чего вернулся на территорию РФ.

"Пограничники зафиксировали беспилотный самолет визуально. Основная версия случившегося – контрабандисты разведывали территорию и искали место, где безопасно можно перенести грузы на литовскую сторону. Есть и другие версии", — сказал он.

Пожела утверждает, что беспилотники в Литву со стороны России влетают редко, пограничники чаще сталкиваются с дронами, влетающими со стороны Белоруссии.