В Киеве при пожаре в жилом доме погибли четверо детей

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости. Четыре ребенка погибли при пожаре в жилом доме в Киеве, сообщила в четверг Госслужба Украины по ЧС.

"Во время пожара в жилом доме Киева погибли четыре ребенка", — говорится в сообщении.

По данным Госслужбы по ЧС, во время тушения огня пожарные обнаружили тела троих мальчиков и одной девочки. Кроме того, одного 12-летнего ребенка с ожогами госпитализировали в больницу.

В главном управлении Национальной полиции Украины в Киеве сообщили, что уже возбуждено уголовное дело.