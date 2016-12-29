Эрдоган посетит Молдавию с визитом в мае 2017 года

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган принял приглашение главы Молдавии Игоря Додона посетить страну в мае 2017 года, сообщила в четверг пресс-служба молдавского лидера.

"Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение Игоря Додона посетить Республику Молдова в мае 2017 года. Об этом сообщил посол Турецкой Республики в Кишиневе Хулучи Кылыч во время встречи с президентом Республики Молдова Игорем Додоном", — говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, в ходе встречи Кылыч и Додон обменялись мнениями по вопросам развития и углубления сотрудничества между Молдавией и Турцией во всех областях, представляющих взаимных интерес. Собеседники подчеркнули необходимость налаживания эффективного сотрудничества между сообществами деловых людей из обеих стран.