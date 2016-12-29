Россия и Египет обсудят возобновление авиасообщения в январе

КАИР, 29 дек — РИА новости, Маргарита Кислова. Россия и Египет договорились о дополнительных взаимных визитах делегаций в рамках усилий по возобновлению авиасообщения между двумя странами, заявил министр гражданской авиации АРЕ Шериф Фатхи.

"Министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи подтвердил договоренность с министерством транспорта России о проведении дополнительных обоюдных визитов между двумя сторонами в январе для завершения подготовки возобновления авиасообщения между двумя странами", — сказал министр на встрече в четверг с делегацией российских экспертов. Его слова приводятся в сообщении министерства.

Встреча прошла по итогам инспекционной поездки российских экспертов, которые проверили меры безопасности во втором терминале в Каирском международном аэропорту.