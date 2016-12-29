Минавиации АРЕ обсудил с экспертами из РФ итоги проверки аэропорта в Каире

КАИР, 29 дек — РИА Новости, Маргарита Кислова. Министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи встретился в четверг с делегацией российских специалистов в области авиационной безопасности и обсудил итоги их работы по инспектированию мер безопасности во втором терминале Каирского международного аэропорта, сообщает сайт египетской газеты "Масрави" со ссылкой на источники в ведомстве.

По информации собеседника издания, российские эксперты в четверг завершили двухдневную проверку мер безопасности второго терминала и готовятся вернуться в Москву. Российская делегация из пяти человек прибыла в Каир в минувший вторник рейсом авиакомпании Egyptair из Афин. Ожидается, что после возобновления авиасообщения между Москвой и Каиром именно во второй терминал будут прибывать московские рейсы. Эксперты в течение двух дней проверяли принятые египетскими авиационными властями в последнее время дополнительные меры безопасности в каирском аэропорту.

Египетская сторона утверждает, что за три месяца, прошедшие с даты последней инспекции из РФ, были устранены все замечания к мерам безопасности в каирской воздушной гавани. В частности, как пишут местные СМИ, была установлена система пропуска с использованием биометрических данных. Таким образом, сотрудники аэропорта будут иметь доступ только в те зоны, где они должны находиться для выполнения своих должностных обязанностей. Кроме того, были установлены дополнительные камеры наблюдения. Также увеличены объёмы жестких дисков, на которых хранятся данные с камер, что позволит просматривать видео за целый месяц.

По завершении инспекции российские специалисты подготовят доклад, на основании которого, как ожидается, руководство РФ будет принимать решение о восстановлении авиасообщения. Итоги проверки ожидают после новогодних праздников.

Авиасообщение с Египтом было приостановлено более года назад после катастрофы российского самолета с туристами на борту, который совершал рейс Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург. Одной из главных версий крушения авиалайнера считается теракт на борту. Не исключено, что взрывное устройство могло попасть на борт в аэропорту Шарм-эш-Шейха.

Из-за отсутствия российских туристов, которые составляли треть от всего турпотока в страну, Египет понёс огромные финансовые потери. Египетские официальные лица и представители турсектора неоднократно заявляли о готовности к возобновлению турпотока из России. Как ожидается, сначала возобновятся полёты в столичный аэропорт, а уже потом в курортные Шарм-эш-Шейх и Хургаду.