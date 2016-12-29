Суд в Варшаве назначил наказание бизнесмену за прослушку политиков

ВАРШАВА, 29 дек — РИА Новости. Окружной суд в Варшаве в четверг приговорил бизнесмена Марека Фаленту к 2,5 годам тюрьмы за организацию прослушки разговоров польских политиков и бизнесменов в столичных ресторанах.

Скандал в связи с прослушкой разразился в 2014 году, когда журнал wProst опубликовал стенограммы разговоров политиков, в частности, занимавших в то время посты главы МВД, главы Нацбанка, минтранспорта, минфина, МИД и других. В ходе этих разговоров обсуждалась, в частности, возможность выдвижения занимавшего в то время пост премьера Польши Дональда Туска на европейские должности, внутренние финансовые дела государства, международные отношения.

Публикация данных разговоров вызвала острую реакцию находившейся в то время в оппозиции партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, который требовал отставки правительства. Туск заявил, что не будет отправлять правительство в отставку и внес в сейм Польши предложение о выражении вотума доверия кабинету министров, которое после долгого обсуждения было принято депутатами. "Право и справедливость", в свою очередь, предлагала сейму выразить вотум недоверия, однако депутаты эту инициативу не поддержали.

В связи со скандалом были задержаны четыре человека — два официанта из ресторанов, где проходили встречи политиков, а также бизнесмен Марек Фалента и его партнер Кшиштоф Рыбка. Всем им были предъявлены обвинения в незаконной прослушке.

Несмотря на задержания, публикации стенограмм разговоров продолжились в 2015 году. В июне в связи со скандалом ушли в отставку несколько министров из нового правительства Эвы Копач, также покинул свой пост занимавший в то время пост спикера сейма Радослав Сикорский, чьи разговоры в должности главы МИД также были опубликованы.

Согласно данным следствия, мотивом для прослушки стали бизнес-интересы Фаленты. При этом польские СМИ утверждают, что действия бизнесмена стали своеобразной местью за следствие, связанное с его фирмой, а также попыткой получить важную для экономической деятельности информации.

Фалента приговорен к 2,5 годам тюрьмы, его партнер Рыбка и официант Конрад Лассота — к 10 месяцам, еще один официант Лукаш Н. — к штрафу в 50 тысяч злотых. Фалента и Рыбка отрицают свою причастность к прослушке, оба официанта признали свою вину. Лукаш Н. не получил тюремный срок благодаря сотрудничеству со следствием — в частности, он сообщил, что Фалента платил им за запись разговоров.