Лукашенко поручил пограничникам "как следует" защищать границу Белоруссии

МИНСК, 29 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пограничникам "как следует" защищать государственную границу страны, сообщила в четверг пресс-служба белорусского лидера.

Поручение прозвучало во время назначения председателем Государственного пограничного комитета Анатолия Лаппо. Глава государства отметил, что во время усиленной охраны границ ведомство "не должно оставаться без хозяина", особенно в преддверии новогодних праздников.

"Вы — вооруженные люди, вы должны защищать ее (границу — ред.) как следует. Вы должны защитить Отечество на последнем метре нашей земли. Вот ваша главная задача. И, соответственно, подбирайте для этого пограничников. Не забывайте, несмотря на то, что вы — пограничники, вы часть вооруженных сил. Вы должны быть больше подготовлены, чем армия, как спецназовцы", — сказал Лукашенко.

Особое внимание президент обратил на оптимизацию ведомства. "Вы знаете, что надо оставить, что убрать. Надо все оптимизировать. Все, что вы сэкономите, останется у вас", — сказал он.

Ранее Леонид Мальцев был освобожден от должности председателя Государственного пограничного комитета и уволен с военной службы в отставку по возрасту.