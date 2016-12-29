СМИ узнали новые детали новогоднего скандала с беженцами в Кельне

БЕРЛИН, 29 дек – РИА Новости. Скандал годичной давности, разгоревшийся в Германии по итогам празднования нового года в Кельне, получил новый поворот — газета Bild сообщает, что несколько десятков беженцев были задействованы в новогоднюю ночь в 2015 году в Кельне в качестве дружинников.

Массовые нападения на жительниц и жителей Кельна со стороны мигрантов и беженцев произошли на улицах города в ночь на 1 января 2016 года. В полицию поступило более 700 заявлений от женщин, пострадавших от сексуальных домогательств и побоев, также зафиксированы многочисленные кражи. По словам очевидцев, среди нападавших были молодые мужчины североафриканской и арабской внешности. Аналогичные преступления произошли в ряде других городов Германии: Гамбурге, Штутгарте, Берлине, Франкфурте-на-Майне, а также в Швеции, Финляндии, Австрии, Швейцарии и других европейских странах.

Очевидно, одна из охранных компаний задействовала для обеспечения безопасности 59 беженцев, пишет газета. Мужчины к тому времени уже некоторое время прожили в Германии. Заработная плата составила 5 евро в час, это существенно меньше предусмотренной законом минимальной заработной платы в Германии (8,5 евро в час). Охранное предприятие, соответственно, было нанято управой города.

Большинство из дружинников, пишет издание, были родом из Северной Африки, Сирии и Афганистана, в ходе беспорядков они отвечали в том числе за временные заграждения на мостах, где впоследствии из-за большого скопления людей возникла паника среди пешеходов. Кроме этого, пишет газета, некоторые из дружинников-беженцев просто пропали во время "службы". Городская управа при этом оценила сотрудничество с неназваной фирмой в прошлом как " в целом беспроблемное".

Ранее глава полиции Кельна Юрген Матиес пообещал, что в этот раз новый год в городе пройдет при "усиленном" полицейском присутствии.