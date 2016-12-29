В Польше впервые направили одобренный парламентом закон на рассмотрение КС

ВАРШАВА, 29 дек — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда впервые направил принятый обеими палатами парламента законопроект — о праве на собрания — на рассмотрение Конституционного суда (КС) страны.

"Президент Анджей Дуда… направил в Конституционный суд запрос об изучении соответствия конституции закона от 13 декабря 2016 года об изменении закона "Право на собрания", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте главы государства.

Отмечается, что президент усомнился в нескольких пунктах нового документа, в частности, касающихся обжалования решения властей о запрете собраний, а также использования новых правил по отношению к мероприятиям, которые состоялись до их вступления в силу.

"Согласно (мнению) президента Анджея Дуды, свобода собраний является необходимым элементом демократии и условием использования других прав и свобод человека, связанных со сферой общественной жизни", — подчеркивается в сообщении. Вступление в силу оспариваемого закона, по мнению президента, нарушит конституционную свободу собраний.

Ранее закон о собраниях был одобрен сеймом и сенатом Польши. Дуда, который занимает пост президента Польши с августа 2015 года, впервые отказался подписывать закон и направил его на рассмотрение КС.

Ранее президента неоднократно просили направить на рассмотрение суда законы о работе КС, которые вызвали конституционный кризис в стране. В частности, с таким предложением выступал экс-глава КС Анджей Жеплиньский, чьи полномочия на этом посту истекли 20 декабря.

С 22 декабря суд работает в новом составе — председателем КС назначена кандидат от правящей партии "Право и справедливость" Юлия Пшиленбская. По вступлении в должность она допустила к заседаниям еще трех судей, рекомендованных правящей партией, чью работу ранее блокировал Жеплиньский.