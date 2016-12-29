Джентилони: нельзя недооценивать опасность палестино-израильского конфликта

РИМ, 29 дек — РИА Новости, Сергей Старцев. Премьер-министр Италии Паоло Джентилони предостерег от недооценки опасности палестино-израильского конфликта на фоне процесса "исламской радикализации", идущего на Ближнем Востоке.
"Если в процессе исламской радикализации мы позволим терроризму исламского толка овладеть палестинской проблемой, то столкнемся с большой опасностью", — подчеркнул он.
Напомнив, что с 1 января 2017 года Италия станет членом Совета Безопасности ООН, Джентилони отметил, что Рим намерен вынести этот вопрос на повестку дня международного сообщества.