Джентилони: нельзя недооценивать опасность палестино-израильского конфликта

РИМ, 29 дек — РИА Новости, Сергей Старцев. Премьер-министр Италии Паоло Джентилони предостерег от недооценки опасности палестино-израильского конфликта на фоне процесса "исламской радикализации", идущего на Ближнем Востоке.

"Сегодня мы склонны недооценивать очевидную опасность исторического палестино-израильского конфликта, который рассматривается лишь как одна из многих проблем в Средиземноморье. Нельзя допускать такой иллюзии", — заявил итальянский премьер, выступая в четверг на специальной пресс-конференции в Риме по итогам 2016 года.

"Если в процессе исламской радикализации мы позволим терроризму исламского толка овладеть палестинской проблемой, то столкнемся с большой опасностью", — подчеркнул он.

Напомнив, что с 1 января 2017 года Италия станет членом Совета Безопасности ООН, Джентилони отметил, что Рим намерен вынести этот вопрос на повестку дня международного сообщества.