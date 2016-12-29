США
30.1230 декабря00:22МСК
USD60.27-0.39
EUR63.02-0.47
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

США возобновят тренировочные полеты Osprey на Окинаве в январе

16:5129.12.2016
(обновлено: 17:07 29.12.2016)
11140
Окинава. Архивное фото
© REUTERS/ Files/Kyodo

ТОКИО, 29 дек — РИА Новости, Иван Захарченко. Командование вооруженными силами США в Японии уведомило Токио о том, что с начале января на Окинаве будут возобновлены учебные полеты конвертопланов Osprey с дозаправкой в воздухе, один из которых привел недавно к аварии и вызвал тревогу среди местных жителей за их безопасность, передает агентство Киодо.

Официальные лица США и Японии во время церемонии по случаю возобновления строительства американского военного аэропорта в Наго, префектура Окинава. 22 декабря 2016
© REUTERS/ Kyodo
Япония возобновит строительство американского военного аэродрома на Окинаве
Инцидент с  произошел 13 декабря — впервые со времени начала размещения конвертопланов в Японии в 2012 году. Обломки самолета были найдены на мелководье в море у берегов Окинавы. Предполагается, что Osprey рухнул из-за поломки пропеллера, которая произошла во время обрыва шланга на учениях по дозаправке в воздухе.

Полеты конвертопланов с военной базы Футэмма в густонаселенном городе Гинован были прерваны всего на несколько дней и вскоре возобновились. Теперь американские военные намерены продолжить тренировочные операции по дозаправке самолетов.

Неделю назад в городе Наго, где рухнул конвертоплан, прошел митинг протеста местных жителей с участием 4,2 тысячи человек. Как передавал телеканал NHK, в митинге принял участие губернатор префектуры Окинава Такэси Онага. Выступая перед собравшимися, он потребовал от правительств Японии и США отказаться от дальнейшего размещения самолетов Osprey на Окинаве, опасаясь за безопасность местных жителей.

Конвертоплан корпуса Морской пехоты США MV-22 Osprey потерпел аварию у берегов Японии в районе префектуры Окинава
© REUTERS/ Kyodo
США пообещали Японии приостановить полеты Osprey из-за инцидента на Окинаве
При этом губернатор не принял участия в церемонии передачи под японский контроль участка земли на Окинаве площадью четыре тысячи гектаров, которые до сих пор были заняты под полигон войск США. Хотя американцы и центральные власти Японии придали большое значение этому событию, сами окинавцы отнеслись к нему холодно. В том же районе построены шесть посадочных площадок, предположительно для самолетов Osprey. Несмотря на возвращение японцам такого участка земли, на Окинаве все равно будет сосредоточено 70% всех военных объектов США в Японии с учетом занимаемой ими территории.

Окинава составляет всего 1% всей территории Японии, и жителям островов кажется, что возвращения четырех тысяч гектаров явно недостаточно. Неоднократно они выражали возмущение преступлениями, которые совершали американские военнослужащие в префектуре, шумом летающих над городами самолетов и их авариями. По данным администрации префектуры, предоставленным ранее РИА Новости, на Окинаве находятся 25,8 тысячи американских военнослужащих и 19 тысяч членов их семей и гражданских лиц США.

Комментировать
+
В мире
Обсуждение
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.