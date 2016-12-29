США возобновят тренировочные полеты Osprey на Окинаве в январе

ТОКИО, 29 дек — РИА Новости, Иван Захарченко. Командование вооруженными силами США в Японии уведомило Токио о том, что с начале января на Окинаве будут возобновлены учебные полеты конвертопланов Osprey с дозаправкой в воздухе, один из которых привел недавно к аварии и вызвал тревогу среди местных жителей за их безопасность, передает агентство Киодо.
Полеты конвертопланов с военной базы Футэмма в густонаселенном городе Гинован были прерваны всего на несколько дней и вскоре возобновились. Теперь американские военные намерены продолжить тренировочные операции по дозаправке самолетов.
Неделю назад в городе Наго, где рухнул конвертоплан, прошел митинг протеста местных жителей с участием 4,2 тысячи человек. Как передавал телеканал NHK, в митинге принял участие губернатор префектуры Окинава Такэси Онага. Выступая перед собравшимися, он потребовал от правительств Японии и США отказаться от дальнейшего размещения самолетов Osprey на Окинаве, опасаясь за безопасность местных жителей.
Окинава составляет всего 1% всей территории Японии, и жителям островов кажется, что возвращения четырех тысяч гектаров явно недостаточно. Неоднократно они выражали возмущение преступлениями, которые совершали американские военнослужащие в префектуре, шумом летающих над городами самолетов и их авариями. По данным администрации префектуры, предоставленным ранее РИА Новости, на Окинаве находятся 25,8 тысячи американских военнослужащих и 19 тысяч членов их семей и гражданских лиц США.