США возобновят тренировочные полеты Osprey на Окинаве в январе

ТОКИО, 29 дек — РИА Новости, Иван Захарченко. Командование вооруженными силами США в Японии уведомило Токио о том, что с начале января на Окинаве будут возобновлены учебные полеты конвертопланов Osprey с дозаправкой в воздухе, один из которых привел недавно к аварии и вызвал тревогу среди местных жителей за их безопасность, передает агентство Киодо.

Инцидент с произошел 13 декабря — впервые со времени начала размещения конвертопланов в Японии в 2012 году. Обломки самолета были найдены на мелководье в море у берегов Окинавы. Предполагается, что Osprey рухнул из-за поломки пропеллера, которая произошла во время обрыва шланга на учениях по дозаправке в воздухе.

Полеты конвертопланов с военной базы Футэмма в густонаселенном городе Гинован были прерваны всего на несколько дней и вскоре возобновились. Теперь американские военные намерены продолжить тренировочные операции по дозаправке самолетов.

Неделю назад в городе Наго, где рухнул конвертоплан, прошел митинг протеста местных жителей с участием 4,2 тысячи человек. Как передавал телеканал NHK, в митинге принял участие губернатор префектуры Окинава Такэси Онага. Выступая перед собравшимися, он потребовал от правительств Японии и США отказаться от дальнейшего размещения самолетов Osprey на Окинаве, опасаясь за безопасность местных жителей.

При этом губернатор не принял участия в церемонии передачи под японский контроль участка земли на Окинаве площадью четыре тысячи гектаров, которые до сих пор были заняты под полигон войск США. Хотя американцы и центральные власти Японии придали большое значение этому событию, сами окинавцы отнеслись к нему холодно. В том же районе построены шесть посадочных площадок, предположительно для самолетов Osprey. Несмотря на возвращение японцам такого участка земли, на Окинаве все равно будет сосредоточено 70% всех военных объектов США в Японии с учетом занимаемой ими территории.

Окинава составляет всего 1% всей территории Японии, и жителям островов кажется, что возвращения четырех тысяч гектаров явно недостаточно. Неоднократно они выражали возмущение преступлениями, которые совершали американские военнослужащие в префектуре, шумом летающих над городами самолетов и их авариями. По данным администрации префектуры, предоставленным ранее РИА Новости, на Окинаве находятся 25,8 тысячи американских военнослужащих и 19 тысяч членов их семей и гражданских лиц США.