Джентилони завершил формирование правительства

РИМ, 29 дек — РИА Новости, Наталия Шмакова. Премьер-министр Италии Паоло Джентилони завершил формирование своего правительства.
Новые члены правительства, среди которых, как отмечает телеканал RaiNews24, нет ни одного нового имени, должны принести присягу главе государства в ближайшее время.
В правительство Джентилони вошли многие министры, входившие в правительство его предшественника Маттео Ренци, который подал в отставку после того, как предложенная им конституционная реформа была отклонена на всенародном референдуме 4 декабря. При этом новый кабмин состоит в основном из представителей Демократической партии, трех членов партии Новый правый центр и одного представителя партии Союз центра.