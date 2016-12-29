Опрос: в ФРГ большая часть среднего класса хочет сменить правящую коалицию

БЕРЛИН, 29 дек – РИА Новости, Татьяна Фирсова. Большинство представителей среднего бизнеса в Германии хотели бы смены правящей коалиции в стране, правительству в нынешнем составе бизнесмены больше не доверяют — данные соответствующего соцопроса представил в четверг глава Федерального союза представителей среднего бизнеса (BVMW) Марио Охофен.

"Средний класс хочет другого правительства. Почти 60% хотят "черно-желтой" коалиции (коалиция партийного союза канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Свободной демократической партии Германии СвДП – ред.) или коалиции "Ямайка" (ХДС/ХСС, "Зеленые" и СвДП – ред.). Очевидно, что у предпринимателей нет доверия к реформам и инновативной силе федерального правительства", — рассказал Охофен в четверг журналистам в Берлине.

По данным опроса, за коалицию ХДС/ХСС и СвДП выступает 46%, коалицию в составе ХДС/ХСС, "Зеленых" и СвДП предпочитает около 12% респондентов. При этом за продолжение так называемой "большой коалиции" в составе ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии СДПГ выступает лишь 12% участников опроса.

По словам Охофена, почти все предприниматели среднего класса предполагают, что экономический рост в Германии в 2017 году будет ниже предыдущих лет.

В опросе с 12 по 27 декабря приняли участие 2800 представителей предприятий среднего бизнеса. В целом, по словам Охофена, союз объединяет в Германии около 270 тысяч предприятий, на которых занято около 9 миллионами сотрудников.

Парламентские выборы в стране пройдут в 2017 году.