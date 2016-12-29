Польша хочет получить обломки самолета Качиньского для выяснения причин ЧП

ВАРШАВА, 29 дек — РИА Новости. Выяснение причин смоленской катастрофы, в которой в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский, невозможно без изучения обломков польскими экспертами, заявил в четверг глава МИД страны Витольд Ващиковский в эфире телеканала TVN24.
Глава государства рассказал, что лично читал переговоры пилота и зашедшего в кабину человека из охраны погибшего президента. По его словам, вошедший в кабину пилота человек требовал посадки, на что пилот отвечал, что посадку совершать нельзя. Однако на это, как рассказал Путин, было сказано: "Я не могу это доложить начальнику. Давай, делай, что хочешь, садись". Путин также призвал не использовать смоленскую трагедию для нагнетания межгосударственных отношений и отметил, что обломки лайнера нужны Следственному комитету РФ для продолжения расследования.
Ващиковский также прокомментировал заявление российского посольства в Варшаве, в котором отмечается, что польским следователям никто не ограничивал и не ограничивает доступ к обломкам. По словам польского министра, за прошедшие годы экспертам из Польши удалось только осмотреть обломки самолета.
"Этот самолет надо сложить из материалов, которые есть, из этих обломков, чтобы выяснить причину (крушения). Пока наши эксперты не смогут сложить этот самолет, установить настоящую причину смоленской катастрофы не удастся", — считает глава польского МИД.
Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.