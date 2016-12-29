В Берлине в Новый год будут работать около 1,7 тысяч полицейских

БЕРЛИН, 29 дек – РИА Новости. Безопасность новогоднего праздника у Бранденбургских ворот в Берлине будут обеспечивать 1,7 тысяч полицейских, сообщает газета Bild. 19 декабря в Берлине произошел теракт, погибли 12 человек.

Пресс-служба полиции Берлина на запрос РИА Новости не уточнила, сколько полицейских будет работать в эту ночь в городе, по словам представителя пресс-службы, эта информация не разглашается.

По информации издания, предполагается, что полицейские у Бранденбургских ворот в новогоднюю ночь будут вооружены автоматами, будет задействована тяжелая техника и другие технические вспомогательные средства. Традиционно для праздника выделяется большая территория в центре города, близлежащие улицы перекрыты для организации мероприятия уже в течение нескольких дней.

Вечером 19 декабря грузовик протаранил толпу на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили о теракте, подозреваемый в его совершении 24-летний тунисец Анис Амри был официально объявлен в розыск. Итальянская полиция 23 декабря сообщила, что Амри застрелен полицией в пригороде Милана во время перестрелки. В Италию подозреваемый приехал из Германии через Францию.