РФ, Украина и Франция стали крупнейшими источниками иммиграции в Израиль

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 дек – РИА Новости. Россия, Украина и Франция в уходящем году заняли первые места по числу евреев, переехавших на постоянное место жительство в Израиль, свидетельствуют предварительные данные профильных израильских ведомств.

"Алия", еврейская иммиграция в Израиль, из РФ составила порядка 7 тысяч человек против 6,6 тысячи за предыдущий год. Иммиграция из Украины за тот же период сократилась до 5,5 тысячи с 7,2 тысячи, из Франции, прошлогоднего лидера, переехали около 5 тысяч человек по сравнению с 7,9 тысячи в 2015-м.

"Алия из Соединенных Штатов составила 2,9 тысячи иммигрантов по сравнению с 3070 в прошлом году. Эти четыре страны также возглавляли список источников алии в 2015-м и 2014-м годах, хотя Франция, стоявшая в последние годы во главе таблицы, отошла на третье место", — говорится в совместном пресс-релизе министерства алии и абсорбции и Еврейского агентства "Сохнут".

Всего в 2016-м Израиль принял около 27 тысяч новых репатриантов против 31 тысячи годом ранее, по итогам которого алия установила 12-летний рекорд.

"Высокие показатели иммиграции в прошлые два года отчасти объяснялись набором внешних факторов, которые, по крайней мере, на данный момент изменились или исчезли. В то же время, несмотря на снижение этого года, мы видим, что долгосрочные тенденции сохраняются, и число репатриантов, особенно из западных стран, остается высоким по сравнению со средним уровнем последних 15 лет", — прокомментировал итоги года Натан Щаранский, возглавляющий "Сохнут" — полугосударственную структуру, курирующую вопросы иммиграции евреев и поддержки диаспор.