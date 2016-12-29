В Баку опровергли информацию о гибели семерых военных на границе с Арменией

БАКУ, 29 дек — РИА Новости, Вугар Гасанов. Минобороны Азербайджана заявило, что информация о гибели семи азербайджанских военных во время инцидента на границе с Арменией не соответствует действительности.

В четверг пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что азербайджанские военные предприняли попытку диверсии на участке госграницы юго-восточнее села Чинари Тавушской области, в результате которой погибли трое армянских военнослужащих. При этом Ованнисян утверждал, что при нарушении границы с Арменией погибли до семи азербайджанских военных.

"Информация о гибели семи азербайджанских военнослужащих не соответствует действительности", — заявили в пресс-службе Минобороны Азербайджана, добавив, что в результате инцидента рядовой пропал вез вести.