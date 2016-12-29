В Польше будут судить двух украинцев за изнасилование несовершеннолетней

ВАРШАВА, 29 дек — РИА Новости. Двое украинцев предстанут перед судом в Гданьске за изнасилование 15-летней девушки, сообщает радиостанция RMF.

Инцидент произошел летом текущего года. Двое мужчин — 21 и 28 лет — познакомились с девушкой на пляже, несовершеннолетняя согласилась на встречу с ними, в которой принимали участие еще несколько человек, произошло изнасилование.

Сообщается, что во время насильственных действий девушка была пьяна. Одному украинцу предъявлены обвинения в "использовании беспомощности" девушки, второму — в "использовании беспомощности и применении силы". По данным радиостанции, один из украинцев признал свою вину.

Прокуратура в четверг направила в суд обвинительное заключение по данному делу, оба подозреваемых будут ждать суда в заключении.