В БиГ обвинили экс-министра полиции в военных преступлениях против сербов

БЕЛГРАД, 29 дек – РИА Новости. Бывший глава МВД Республики Босния и Герцеговина (РБиГ, название во время войны 1992-95 годов) Юсуф Пушина и командир спецназа полиции РБиГ Драган Викич с Нермином Узуновичем и Младеном Човчичем обвиняются в убийстве восьми солдат Югославской армии (ЮНА) и сокрытии преступления в 1992 году, сообщило надзорное ведомство в четверг.

"Они обвиняются в том, что будучи командирами и служащими полиции в апреле 1992 года поступали вопреки Женевской конвенции о защите военнопленных, знали о пленении восьми солдат ЮНА сербской национальности, переведении их в Большой парк в центре Сараево, где те были расстреляны из автоматического оружия, в чем лично участвовали Узунович и Човчич и другие лица", — говорится в сообщении прокуратуры.

Представитель ведомства Борис Грубешич уточнил, что обвинения в себя включают помимо прямого участия в преступлении, отказ от законного преследования исполнителей со стороны вышестоящих офицеров полиции и сокрытие тел погибших и других улик. Надзорное ведомство отмечает, что к настоящему времени обнаружены фрагменты тел двоих убитых, остальные пока не найдены, но следствие располагает показаниями 80 свидетелей и 400 иными доказательствами.

Пушина и Викич являются известными личностями в истории Боснии и Герцеговины. Первый во время войны 90-х возглавлял министерство внутренних дел и лично участвовал в боях в Сараево, был советником президента Алии Изетбеговича, послом в Болгарии, генконсулом в Турции, депутатом парламента. Второй – многократный чемпион Югославии и призер европейских и мировых чемпионатов по карате, возглавлял спецназ полиции РБиГ во время вооруженного конфликта и награжден высочайшей военной наградой республики – Золотой лилией. По национальности Пушина является бошняком (славянином-мусульманином), а Викич происходит из семьи хорвата и сербки, что делает его участие в обороне Сараево от сербских частей особенно значимым для соотечественников, которые даже посвятили ему песню. Обвиняемые свои вину отрицают.