Жителя Швеции обвиняют в участии в казни сирийских солдат в 2012 году

СТОКГОЛЬМ, 29 дек – РИА Новости, Людмила Божко. Обвинение по подозрению в совершении преступления, связанного с нарушением международного права, — участия в казни солдат правительственных войск в Сирии в 2012 году — предъявила шведская прокуратура в четверг в Стокгольме жителю Швеции.

"Мужчине, проживающему в Швеции, предъявлено обвинение в Стокгольмском суде по подозрениям в нарушении международного права в Сирии в 2012 году", — говорится в сообщении для прессы прокуратуры Швеции.

По данным из прокуратуры, 46-летний подозреваемый ранее проживал в Италии, в 2012 году он уехал в Сирию, где примкнул к вооруженной группе, выступающей против правительственных сил.

"В 2012 году были казнены семеро пленных солдат правительственных войск", и, согласно сделанной во время этого видеозаписи, среди участников казни находится подозреваемый, говорится в сообщении для прессы прокуратуры.

"Солдаты были пленными и беззащитными, когда это произошло… Мы настаиваем на том, что участие подозреваемого в казни противоречит международному гуманитарному праву, которое подразумевает защиту солдат, переставших принимать участие в бою. Мы также хотим обратить внимание и на то, что обвинение ни коим образом не следует истолковывать как принятие позиции в продолжающемся конфликте в Сирии", — сказала руководитель следствия Кристина Линдхофф Карлесон, слова которой приводятся в сообщении.

В 2013 году подозреваемый обратился к шведским властям с заявлением о предоставлении ему убежища в стране, в настоящий момент он проживает в Швеции. Его задержали в марте 2016 года.

Радио Швеции SR со ссылкой на прокуратуру сообщает, что подозреваемый признает свое участие в казни, однако не считает себя виновным в совершении преступления.

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