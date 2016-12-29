Жителя Швеции обвиняют в участии в казни сирийских солдат в 2012 году

СТОКГОЛЬМ, 29 дек – РИА Новости, Людмила Божко. Обвинение по подозрению в совершении преступления, связанного с нарушением международного права, — участия в казни солдат правительственных войск в Сирии в 2012 году — предъявила шведская прокуратура в четверг в Стокгольме жителю Швеции.
По данным из прокуратуры, 46-летний подозреваемый ранее проживал в Италии, в 2012 году он уехал в Сирию, где примкнул к вооруженной группе, выступающей против правительственных сил.
"В 2012 году были казнены семеро пленных солдат правительственных войск", и, согласно сделанной во время этого видеозаписи, среди участников казни находится подозреваемый, говорится в сообщении для прессы прокуратуры.
"Солдаты были пленными и беззащитными, когда это произошло… Мы настаиваем на том, что участие подозреваемого в казни противоречит международному гуманитарному праву, которое подразумевает защиту солдат, переставших принимать участие в бою. Мы также хотим обратить внимание и на то, что обвинение ни коим образом не следует истолковывать как принятие позиции в продолжающемся конфликте в Сирии", — сказала руководитель следствия Кристина Линдхофф Карлесон, слова которой приводятся в сообщении.
Радио Швеции SR со ссылкой на прокуратуру сообщает, что подозреваемый признает свое участие в казни, однако не считает себя виновным в совершении преступления.
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