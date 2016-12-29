В ДТП в Сербии погибли двое мигрантов, десять пострадали

БЕЛГРАД, 29 дек – РИА Новости. Двое граждан Афганистана погибли и десять получили травмы различной степени тяжести в автомобильной аварии в центральной Сербии, сообщило в четверг министерство внутренних дел республики.
"ДТП произошло утром около 3.40 (5.40 мск) на автотрассе Ниш-Белград вблизи населенного пункта Дражевац. Автомобиль марки "пассат", которым управлял в настоящее время неустановленный водитель, перевозивший мигрантов, врезался в защитное ограждение. Пострадавшие граждане Афганистана помещены на лечение в Клинический центр города Ниш", — уточнят пресс-служба ведомства.
Министерство также подчеркивает, что полиция ведет активные поиски водителя, который сбежал с места происшествия. Предполагается, что речь идет о незаконной перевозке мигрантов.
В начале декабря первый вице-премьер и глава МИД Ивица Дачич заявил, что свыше 900 тысяч мигрантов и беженцев прошли через территорию Сербии с начала миграционного кризиса, создав серьезную нагрузку на ресурсы страны.