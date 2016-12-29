Центр ФРГ по борьбе с террором считал, что Амри не способен на преступление

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Общий центр Германии по борьбе с терроризмом оценивал вероятность совершения преступления тунисцем Анисом Амри как низкую, сообщает газета Sueddeutsche Zeitung.
Издание сообщает, что эксперты центра дважды присваивали Анису Амри пятую ступень по этой шкале, что означает "преступление маловероятно". Последний раз эксперты обсуждали Амри 2 ноября, однако неизвестно, в связи с чем.
Вечером в понедельник 19 декабря грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). Подозреваемый в совершении теракта в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри был официально объявлен в розыск. В пятницу, 23 декабря, стало известно, что Амри убит в пригороде Милана в перестрелке с полицией. На Апеннины тунисец прибыл из Франции.