Центр ФРГ по борьбе с террором считал, что Амри не способен на преступление

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Общий центр Германии по борьбе с терроризмом оценивал вероятность совершения преступления тунисцем Анисом Амри как низкую, сообщает газета Sueddeutsche Zeitung.

По данным издания, для того, чтоб оценивать, способны ли те или иные личности, попадающие в поле зрения спецслужб, совершить преступление, в центре разработали восьмиступенчатую шкалу, в которой первая ступень означает наивысшую вероятность, а восьмая такую возможность исключает.

Издание сообщает, что эксперты центра дважды присваивали Анису Амри пятую ступень по этой шкале, что означает "преступление маловероятно". Последний раз эксперты обсуждали Амри 2 ноября, однако неизвестно, в связи с чем.

В среду Sueddeutsche Zeitung, NDR и WDR со ссылкой на группу следователей City, расследующую инцидент под руководством генпрокурора, сообщили, что у грузовика, протаранившего толпу на рождественском базаре, сработала автоматическая тормозная система. По данным СМИ, именно поэтому автомобиль остановился через 70-80 метров.

Вечером в понедельник 19 декабря грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). Подозреваемый в совершении теракта в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри был официально объявлен в розыск. В пятницу, 23 декабря, стало известно, что Амри убит в пригороде Милана в перестрелке с полицией. На Апеннины тунисец прибыл из Франции.