В Тирасполе изучают возможность встречи глав Молдавии и Приднестровья

ТИРАСПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости, Владимир Сандуца. Президент Молдавии Игорь Додон предложил главе непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадиму Красносельскому провести встречу, власти ПМР изучают такую возможность, сообщила в четверг пресс-служба приднестровского лидера.

"В адрес президента ПМР Вадима Красносельского поступило обращение президента РМ (Молдавии) Игоря Додона с предложением об организации двусторонней ознакомительной встречи. В настоящее время инициатива молдавской стороны изучается руководством Приднестровья", — говорится в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что сроки и параметры возможной встречи лидеров Молдавии и Приднестровья будут объявлены позже.

Выборы президента ПМР прошли 11 декабря. Согласно окончательным данным ЦИК, Красносельский набрал 62,23% голосов и одержал победу в первом туре голосования. Его основной соперник, бывший президент Евгений Шевчук получил поддержку 27,38% избирателей. В должность Красносельский вступил 16 декабря.

Додон вступил в должность 23 декабря. Согласно своей предвыборной программе, он намерен найти решение приднестровского вопроса.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.