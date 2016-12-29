Италия будет развивать отношения с Россией во время председательства в G7

РИМ, 29 дек — РИА Новости, Наталия Шмакова. Италия, к которой с 1 января 2017 года перейдет председательство в G7, будет пытаться развивать отношения с Россией, заявил премьер-министр Паоло Джентилони.

"Италия будет пытаться использовать председательство в G7 для того, чтобы внести свой вклад в развитие отношений с Россией", — сказал Джентилони на итоговой пресс-конференции.

По его словам, Италия может сыграть важную роль в этом вопросе.

"Речь идет не о том, чтобы отказаться от принципов, а о том, чтобы отказаться от логики холодной войны, которая не имеет никакого отношения к нынешней ситуации", — добавил он.

Еще одной важной темой во время председательства Италии в "большой семерке" станет Средиземноморский регион. "Центральной темой станет Средиземноморье, которое не может быть "ничьим морем", — отметил итальянский премьер.

Форум экономически развитых держав с 1998 года представлял собой "восьмерку", но в 2014 году на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит G8 в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Участники G7 заявили, что не хотят заседать вместе с Россией, пока Москва не изменит свою политику относительно Крыма.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва не предпринимает никаких шагов по возвращению в G8 и не будет этого делать. По его словам, западные партнёры "уже уговаривают себя, что нужно Россию в "восьмёрку" возвращать".