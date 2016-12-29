В ОДКБ встревожены инцидентом на армяно-азербайджанской границе

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В секретариате ОДКБ с тревогой восприняли вооруженный инцидент у села Чинари в Армении, рассматривают эти действия как провокационные, сообщается в четверг на сайте организации.
По его словам, в организации рассматривают "эти действия на территории государства-члена ОДКБ как провокационные".
В четверг пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что азербайджанские военные якобы предприняли попытку диверсии на участке госграницы юго-восточнее села Чинари Тавушской области, в результате которой погибли трое армянских военнослужащих. Минобороны Азербайджана в свою очередь обвинило в провокации Армению, заявив, что во время инцидента без вести пропал азербайджанский военный.
Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>