Американские военные должны постоянно находиться в Литве, заявил Маккейн

ВИЛЬНЮС, 29 дек — РИА Новости. Американские военнослужащие должны на постоянной основе находиться в Литве, заявил председатель комитета по вооруженным силам США Джон Маккейн после встречи с президентом республики Далей Грибаускайте.

Делегация американских сенаторов-республиканцев во главе с Маккейном находится в Литве с двухдневным визитом. В ее состав входят также сенаторы США Линдси Грэм и Эми Клобучар.

"Я думаю, что вопрос о количестве ВС (вооруженные силы) США связан с потребностью, с проводимыми учениями в стране, операциями, которые мы вместе осуществляем, но, я считаю, что важно постоянное нахождение военных США в Литве", — сказал Маккейн.

Американские сенаторы проведут ряд встреч с литовскими политиками, в том числе с премьер-министром Саулюсом Сквернялисом, спикером парламента Викторасом Пранцкетисом, главой МИД Линасом Линкявичюсом. В рамках визита особое внимание будет уделено стратегическому партнерству Литвы и США, а также вопросам безопасности.

Делегаты США также посетят Украину, Грузию и Черногорию.