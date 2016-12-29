МИД Литвы вручил ноту послу Белоруссии в связи с инцидентом на БелАЭС

ВИЛЬНЮС, 29 дек — РИА Новости. Министерство иностранных дел Литвы в четверг вручило ноту послу Белоруссии в республике Александру Королю с просьбой как можно скорее предоставить подробную информацию об инциденте на Белорусской АЭС, связанном с корпусом реактора, сообщила пресс-служба литовского внешнеполитического ведомства.

Ранее пресс-служба Белорусской АЭС сообщила, что во время выполнения маневровых операций на станции Славное Белорусской железной дороги произошло незначительное касание защитного металлического транспортного кожуха корпуса реактора с опорой контактной сети. Подчеркивалось, что повреждений на корпусе реактора не выявлено.

"В ноте, врученной послу Белоруссии, высказана просьба тщательно проанализировать случай с корпусом реактора и информировать Литву, соседние государства и МАГАТЭ о результатах анализа", — сообщили в министерстве.

В ведомстве добавили, что в ноте также высказывается озабоченность в связи с повторяющимися инцидентами на атомной станции в городе Островец. Но о них Литва узнает не из официальных источников Белоруссии, а из СМИ. По данным МИД республики, это уже шестой известный Литве инцидент, случившийся на БелАЭС. В министерстве добавили, что в переданной послу Белоруссии ноте в очередной раз звучит требование как можно скорее провести стресс-тесты с привлечением специалистов МАГАТЭ.

Министр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик ранее в четверг заявил, что предприятие "Белорусская АЭС" направит отчет по стресс-тестам в Госатомнадзор республики в первом квартале 2017 года, который затем подготовит национальный отчет для информирования общественности и соседних стран.

Литва еще в июне 2011 года обращалась с жалобой в комитет о несоблюдении Белоруссией конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте при планировании строительства БелАЭС. Вильнюс также инициировал введение запрета на покупку странами Балтии и ЕС электроэнергии от БелАЭС. Литва несколько раз выражала обеспокоенность в связи с возможными инцидентами на АЭС. Минск заявляет, что атомная электростанция будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.

Белорусская АЭС, строящаяся рядом с городом Островец (Гродненская область) в 50 километрах от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт.