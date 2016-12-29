Россия готова сотрудничать с администрацией Трампа в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Россия готова к сотрудничеству в сфере борьбы с терроризмом, в том числе – в Сирии, с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается нашей работы с командой избранного президента США Дональда Трампа, то к сотрудничеству в сфере борьбы с терроризмом мы готовы", — сказал российский министр.

Он подчеркнул, что эта готовность касается не только Сирии.

Третьего октября США объявили, что прекращают двустороннее сотрудничество с Россией по перемирию в Сирии и оставляют лишь военные каналы для предотвращения конфликтов в воздушном пространстве Сирии между авиацией двух стран. США обвинили Россию в несоблюдении двусторонних договоренностей. В МИД России, комментируя это решение, заявили, что оно не может не вызывать глубокого разочарования. Согласно заявлению российского ведомства, решение Вашингтона прекратить сотрудничество с Москвой по Сирии свидетельствует о неспособности США выполнять взятые на себя обязательства.

Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым >>

Подробнее о крупных терактах в мире в 2015-2016 годах читайте в справке РИА Новости >>