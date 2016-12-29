В Брюсселе мальчика на 15 часов заперли на балконе за просьбу поесть

БРЮССЕЛЬ, 29 дек – РИА Новости, Александр Шишло. В брюссельской коммуне Сент-Жосс-тен-Нод 6-летнего мальчика около 15 часов продержали на балконе за то, что он попросил поесть, сообщил телеканал RTL.

Ребенка наказали мать и отчим. Мальчик, на котором была только пижама, пробыл на холоде с 5 часов утра до 8 часов вечера. Когда на место прибыла бригада скорой помощи, ребенок был без сознания. Врачи констатировали у него переохлаждение и истощение, сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Сестра мальчика также доставлена в больницу со следами побоев. По всей видимости, она тоже недоедала.

Мать и отчим детей заключены под стражу, им предъявят уголовное обвинение. Женщине грозит лишение родительских прав.

По данным интернет-портала BrusselsLife, каждый четвертый ребенок в бельгийском франкоязычном регионе Валлонии и в Брюссельском столичном регионе проживает за чертой бедности.