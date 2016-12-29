Азербайджан заявил о пропаже без вести военного на границе с Арменией

БАКУ, 29 дек — РИА Новости, Вугар Гасанов. Азербайджанский военный без вести пропал во время инцидента на азербайджано-армянской границе, заявили в четверг в министерстве обороны республики.

Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что в четверг азербайджанские военные предприняли попытку диверсии на азербайджано-армянской границе. В результате погибли трое армянских военных.

Минобороны Азербайджана утверждает, что "разведгруппа ВС Армении попала в засаду подразделений азербайджанских войск при попытке нарушения армяно-азербайджанской госграницы". Ответственность за инцидент в Баку возложили на армянскую сторону.

"В ходе боестолкновения противник понес серьезные потери и отступил. В результате инцидента рядовой Гурбанов Чингиз Салман оглу пропал вез вести. В направлении его обнаружения принимаются меры", — говорится в сообщении.