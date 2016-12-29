В Турции осудили мужчину за попытку продать чертежи оружия за границу

АНКАРА, 29 дек — РИА Новости, Федор Смирнов. Бывший менеджер крупнейшего в Турции оружейного концерна MKEK в Кырыккале в центральной части страны Мустафа Танрыверди приговорен к 12 годам и 8 месяцам тюремного заключения за попытку продать чертежи турецкой пехотной винтовки MPT-76 одной из американских оружейных компаний, сообщает телеканал NTV в четверг.

Танрыверди был арестован в апреле после того, как предложил американской оружейной компании купить у него за 1,2 миллиона долларов чертежи и другую техническую документацию по производству национальной пехотной винтовки (автомата) MPT-76. Однако представители компании, которые якобы заинтересовались этим предложением, сообщили о нем турецким властям. На назначенную встречу с Танрыверди в один из ресторанов Анкары под видом сотрудников американской фирмы пришли агенты турецких спецслужб, которые задержали менеджера с поличным при передаче ему денег. Он был арестован по обвинению в "шпионаже, разглашении гостайны инелояльности государству".

Оружейный концерн MKEK начал работы по созданию нового автомата для турецкой армии в 2007 году по поручению секретариата оборонной промышленности Турции, который выделил на эти цели около 22 миллионов долларов. Концерном была разработана новая 7,62-мм автоматическая винтовка, получившая обозначение MPT-76 (национальная пехотная винтовка). В 2013 году были проведены ее испытания, а в мае 2014 года турецкая армия получила первую партию этого оружия. Массовое производство винтовки MPT-76 началось в этом году.