В Турции осудили мужчину за попытку продать чертежи оружия за границу

АНКАРА, 29 дек — РИА Новости, Федор Смирнов. Бывший менеджер крупнейшего в Турции оружейного концерна MKEK в Кырыккале в центральной части страны Мустафа Танрыверди приговорен к 12 годам и 8 месяцам тюремного заключения за попытку продать чертежи турецкой пехотной винтовки MPT-76 одной из американских оружейных компаний, сообщает телеканал NTV в четверг.
Оружейный концерн MKEK начал работы по созданию нового автомата для турецкой армии в 2007 году по поручению секретариата оборонной промышленности Турции, который выделил на эти цели около 22 миллионов долларов. Концерном была разработана новая 7,62-мм автоматическая винтовка, получившая обозначение MPT-76 (национальная пехотная винтовка). В 2013 году были проведены ее испытания, а в мае 2014 года турецкая армия получила первую партию этого оружия. Массовое производство винтовки MPT-76 началось в этом году.