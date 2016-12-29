СБ Украины заподозрила в госизмене бывшего пленного в Донбассе

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости. Следователи Службы безопасности Украины сообщили полковнику украинских вооруженных сил Ивану Безъязыкову о подозрении в государственной измене, сообщила пресс-служба ведомства в четверг.

Ранее в спецслужбе сообщили, что задержала полковника вооруженных сил Украины Ивана Безъязыкова, он был освобожден из плена ополченцев в июле, находился в плену в Донбассе с августа 2014 года.

"Следователи Службы безопасности Украины по согласованию с Генпрокуратурой сообщили Ивану Безъязыкову о подозрении в совершении государственной измены", — говорится в сообщении.