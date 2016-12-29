В Теннесси поймали шесть заключенных, сбежавших в Рождество из тюрьмы

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Власти США сообщили о поимке всех шести заключенных, сбежавших из тюрьмы американского штата Теннесси в Рождество, передает телеканал ABC. © Fotolia/ pressmaster В Афинах греческий "Дед мороз" ограбил кондитерскую

Инцидент произошел утром в воскресенье, когда во всем мире отмечалось католическое Рождество. По данным офиса шерифа, заключенные воспользовались последствиями утечки воды в тюремном туалете и образовавшимися в результате ремонта повреждениями.

Ранее сообщалось о задержании двоих заключенных. Следователи сообщили, что один из беглецов был пойман дома, еще одного задержали в результате погони.

По данным телеканала, последний из сбежавших заключенных был пойман в штате Джорджия накануне.